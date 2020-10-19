Россиянам рассказали о приближении пика заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ade22936-11f8-11eb-b1c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия, скорее всего, приближается к пику по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявляемых за сутки. Об этом заявила заместитель руководителя по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, несмотря на каникулы у школьников и удалённую работу у взрослых, рост заболеваемости пока продолжается. Ограничительные меры не сразу дают эффект даже при строгом соблюдении.

Должен пройти хотя бы один инкубационный период. Это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель, — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Между тем руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний новосибирского Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов считает, что происходящее с коронавирусом во всём мире полностью соответствует эпидемиологическому процессу и, вероятно, остановить значительный прирост случаев заражения удастся к концу ноября.

Специалист отметил, что на ускорение распространения COVID-19 в России влияет в том числе климат: сырая и холодная погода и, как следствие, рост заболеваемости ОРВИ. Он сообщил также, что российская вакцина от коронавируса не для всех людей одинаково эффективна.

По данным на 19 октября, российские врачи за сутки выявили 15 982 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в том числе зафиксировано активно 4184 (26,2%) без клинических проявлений. Больше всего заражений в Москве — 5376, в Санкт-Петербурге — 686 и Московской области — 466. В общей сложности с начала пандемии в стране вывялено 1 415 316 заболевших. Темп прироста составляет 1,1%, писал NEWS.ru.