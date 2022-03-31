Россиянам рассказали о пользе дневного сна

Доктор-сомнолог Павел Кудинов в комментарии для NEWS.ru напомнил о пользе дневного сна. По словам эксперта, нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не упала концентрация внимания после длительного отдыха. Он советует отдыхать от 20 до 40 минут.

Дневной сон полезен, если у человека отсутствуют проблемы со сном в виде ночной бессонницы. Если проблем нет, то он может воспользоваться возможностью дневного сна для повышения работоспособности, концентрации внимания и так далее. Этим пользуются очень многие, в жарких странах и в Японии существует дневной сон, — рассказывает Кудинов.

Он подчеркнул, что дневной сон не должен длиться больше 40 минут. Такой отдых положительно скажется на работоспособности.

Важно, чтобы дневной сон длился не более 20–40 минут. Если человек уснёт на более долгое время, то он перейдёт в глубокие стадии сна из которого выходить ему будет тяжелее, с другой стороны, он ещё получит обратный эффект в виде того, что проснётся не отдохнувшим. Если он спит больше 40 минут, то тут можно спать до упора и можно не просыпаться вообще. А если есть 20-минутный сон посреди рабочего дня, то это снижает сонливость и увеличивает работоспособность, — подытожил сомнолог.