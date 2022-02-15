Россиянам рассказали, как справиться с заложенностью носа без капель

Чтобы побороть заложенность в носу без сосудосуживающих капель, россияне могут сделать себе специальный массаж: он не только уменьшит отёк, но и улучшит кровообращение, а также спровоцирует отток слизи, — считает оториноларинголог Ольга Щекатурова. Она подчеркнула, что такой массаж можно делать в течении 3-5 минут, пишет «Москва 24».

У нас есть в организме специальные рефлексогенные точки. Они находятся по бокам от крыла носа, в области переносицы, внешнего угла глаза и рядом с козелком. Мы массируем их указательным и большим пальцами, чуть-чуть надавливаем. Делаем в течение 3–5 минут массаж, — рассказала Щекаутрова.

Также она порекомендовала россиянам правильно промывать нос. Делать это нужно при помощи специального раствора, в котором на литр воды приходится 23 грамма соли. Сначала нужно промыть одну ноздрю, а потом другую. После попадания раствора внутрь, нужно подождать примерно 20-30 секунд до тех пор, пока всё, что вошло, не выйдет обратно. Щекатурова также посоветовала пить чай с гвоздикой или корицей.

Ранее отоларинголог Иван Лесков заявил, что человек может навсегда потерять обоняние после коронавируса, если инфекция поразит клетки, поддерживающие обонятельные рецепторы, или нервные окончания. Он рассказал про работу учёных из Бельгии, которые брали пробы тканей умерших от коронавируса людей, чтобы подтвердить гипотезу.