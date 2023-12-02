Россиянам рассказали, как оказать первую помощь при падении на лед Врач Литвиненко: крепкая фиксация и холод облегчат боль после падения на лед

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Человек после падения на лед не всегда может сразу поехать в травмпункт, чтобы получить квалифицированную помощь, рассказал врач-травматолог, ортопед Андрей Литвиненко. Эксперт в разговоре с NEWS.ru дал ряд рекомендаций, которые помогут пострадавшим облегчить симптомы и добраться до врача.

В таком случае в первую очередь нужно постараться обездвижить конечность, например, повязать повязку или зафиксировать со здоровой конечностью. Также нужно приложить холод, он позволит восстановить подкожное кровоизлияние, уменьшить отек. Прикладывать холод нужно по правилу 15 минут, то есть сначала держим его 15 минут, после делаем перерыв на такое же время. И так по три-четыре раза, — пояснил врач.

Ортопед добавил, что облегчить симптомы также помогут обезболивающие средства. При этом он подчеркнул, что ждать момента, когда боль утихнет, ни в коем случае нельзя. По его словам, в таких случаях необходимо обращаться к врачу и делать рентгеновский снимок травмированной конечности.

Ранее Литвиненко рассказал, что зимняя обувь не должна быть скользкой или на большом каблуке. По его словам, правильная обувь предотвращает травмы при ходьбе по льду, поэтому при выборе важно обратить внимание на подошву.