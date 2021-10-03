Россиянам посоветовали укреплять иммунитет безалкогольным глинтвейном

Безалкогольный глинтвейн может оказаться полезным для укрепления иммунной системы, так как входящие в его состав специи и фрукты обладают в том числе противовоспалительным эффектом. Увеличение же количества гвоздики вообще позволяет не заметить отсутствие алкоголя. Такое средство посоветовал в интервью радио Sputnik врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Врач объяснил , что глинтвейн полезен благодаря большому количеству природного вещества кверцетина, содержащегося в апельсинах и снижающего развитие хронических заболеваний сосудов. При этом в глинтвейн рекомендуется добавлять побольше гвоздики, корицы и кардамона, а также немного перца и имбиря, так как специи обладают тонизирующим, иммуностимулирующим и противовоспалительным действием.

Туда входит ряд специй типа корицы и гвоздики, которые добавляют для согревающего эффекта. То же самое действие будет, если мы это всё смешаем и обойдёмся без алкоголя. Может быть, специфический вкус будет утрачен, но согревающий эффект останется, — рассказал диетолог.

Ранее специалисты рассказали, какие продукты стоит исключить из рациона перенёсших коронавирус. По их словам, особенно вредна для здоровья жирная, острая пища и фастфуд, а также продукты, вызывающие вздутие. В их число входят алкоголь, молоко, квашеная капуста, пшеница и другие продукты. При этом из-за коронавируса у больных пропадает аппетит и уменьшается объём желудка, поэтому после заболевания следует питаться несколько раз в день, принимая пищу маленькими порциями.