Российская фармкомпания начнёт производить оксфордскую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e69a6b3a-c83d-11ea-97ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» будет производить вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом при содействии AstraZeneca для последующего экспорта в 30-50 стран, сообщил председатель совета директоров и основатель фармкомпании Алексей Репик.

Мы это своё намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности «Р-Фарм» для реализации проекта. Причем «Р-Фарм» будет выступать в роли своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30-50 стран, включая страны Ближнего Востока, включая страны Юго-Восточной Азии, страны Европы, естественно СНГ, и естественно Россия... Естественно, Россия всегда для нас высший приоритет, — рассказал Репик в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее учёные Оксфордского университета получили первые положительные результаты тестирования вакцины от коронавируса. Известно, что компания AstraZeneca уже подготовила необходимые мощности для производства 2 млрд доз.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Россия занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. В тройке лидеров находятся США. Бразилия и Индия. Всего инфекция выявлена более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 13,9 млн. За всё время с начала пандемии умерли более 593,3 тысячи человек, выздоровели — свыше 8,2 млн.

Российские медики выявили 6406 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки в РФ. За всё время пандемии в стране заболели 759 203 человека. За минувшие 24 часа скончались 186 граждан с подтверждённым COVID-19. Общее число жертв недуга в РФ достигло 12 123.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от коронавируса будет подходить всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.