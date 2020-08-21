Роспотребнадзор предупредил о микст-инфекции из гриппа и коронавируса

В эпидемическом сезоне-2020/21 может проявиться микст-инфекция из гриппа и коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Особенностью эпидемического сезона 2020–2021 годов будет являться возможность одновременной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19 (микст-инфекция), — говорится в сообщении.
Ведомство заявило о проведении пилотного проекта по исследованию распространения гриппа, коронавируса и возбудителей ОРВИ в 15 субъектах РФ в межэпидемический период.
С мая 2020 года было организовано исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор проводил исследования по выявлению возбудителя коронавируса в окружающей среде и пищевых продуктах.
NEWS.ru писал, что ВОЗ призвала людей из групп риска вакцинироваться против гриппа. В организации считают, что это необходимо делать для защиты больниц и медицинских работников, которые заняты коронавирусом, от перегрузки.
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