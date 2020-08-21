Роспотребнадзор предупредил о микст-инфекции из гриппа и коронавируса

https://static.news.ru/photo/92368b16-e398-11ea-b8b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В эпидемическом сезоне-2020/21 может проявиться микст-инфекция из гриппа и коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Особенностью эпидемического сезона 2020–2021 годов будет являться возможность одновременной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19 (микст-инфекция), — говорится в сообщении.

Ведомство заявило о проведении пилотного проекта по исследованию распространения гриппа, коронавируса и возбудителей ОРВИ в 15 субъектах РФ в межэпидемический период.

С мая 2020 года было организовано исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор проводил исследования по выявлению возбудителя коронавируса в окружающей среде и пищевых продуктах.

NEWS.ru писал, что ВОЗ призвала людей из групп риска вакцинироваться против гриппа. В организации считают, что это необходимо делать для защиты больниц и медицинских работников, которые заняты коронавирусом, от перегрузки.