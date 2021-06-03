Роспотребнадзор назвал насекомых, которых следует бояться на курортах РФ

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Тигровые комары, которые переносят опасные болезни, появились на черноморских российских курортах. Такого комара в РФ раньше никогда не было, а сейчас такой комар расселился на всей территории Кавказского побережья, его находят в Крыму и Новороссийске, рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в интервью радио Sputnik.

Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции, — рассказала специалист.

Этого комара легко отличить по чёрно-белым полоскам на лапках и теле. С опаской стоит относиться к комарам разных видов, так как они переносят глистов. Так распространяется дирофиляриоз, когда через укус комара в организм могут попасть личинки круглых нитевидных глистов дирофилярий. Это стоит учесть, путешествуя в Крыму.

Также в Крыму очень много москитов. От них нужно защищаться теми же средствами. что и от комаров — это электрофумигаторы для помещений, москитные сетки на дверях и окнах.

Против всех комаров, для их уничтожения и отпугивания, можно использовать инсектицидные и репеллентные средства от летающих насекомых в аэрозольных баллонах, — добавила Рославцева.

Репелленты также понадобятся для защиты от энцефалитных клещей, которые встречаются при путешествии по горам и лесам в Крыму.

Поэтому нужно соответственно одеваться, обрабатывать брюки и нижние части тела из аэрозольных репеллентных средств, — посоветовала специалист.

Как сообщалось ранее, на территории России более ста видов и подвидов комаров, они иногда являются разносчиками опасных инфекций, напомнили в Роспотребнадзоре. В ведомстве рассказали о правилах профилактики укусов насекомого