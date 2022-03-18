Репродуктолог рассказала, как подготовиться к зачатию ребёнка

Молодым людям лучше всего задуматься о планировании ребёнка месяца за три-четыре до прекращения предохранения и в первую очередь необходимы чисто оздоровительные мероприятия, заявила NEWS.ru гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. По её словам, как мужчине, так и женщине стоит нормализовать вес, правильно питаться, исключить синтетические продукты, алкоголь и курение.

Дальше девушке желательно обследоваться в первую очередь на инфекции, передающиеся половым путём, оценить функцию щитовидной железы, оценить уровень железа в организме, витамина D, то есть провести такие оздоровительные мероприятия. Причём именно они стоят на первом плане. В серьёзном гинекологическом обследовании или сдаче спермограммы перед планированием беременности нет существенной необходимости. Важно именно скорректировать образ жизни и посмотреть по дефицитам, нехватке витаминов, что нужно восполнить. И конечно, нужно начать приём фолиевой кислоты за два-три месяца до планирования беременности, — сказала Милютина.

Гинеколог-репродуктолог также прокомментировала такое понятие, как «японский календарь» (используется для расчёта даты сроков зачатия девочки или мальчика. — NEWS.ru). Милютина считает, что его эффективность — 50 на 50.

Как говорят блондинки — 50 на 50, либо мальчик, либо девочка. Серьёзно предсказать пол может только проведение генетической диагностики эмбриона в программе ЭКО, но проведение генетической диагностики именно с целью селекции пола запрещено федеральным законом, — подытожила Милютина.

Ранее репродуктолог Автандил Чоговадзе рассказал, что коронавирус достаточно серьёзно влияет на репродуктивность женских клеток, тогда как на мужские он воздействует не так сильно. По его словам, женская репродуктивная функция полностью восстанавливается примерно через год после перенесённого коронавируса.