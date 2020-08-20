Рефлексотерапевт рассказал о способах улучшить кровоснабжение мозга

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Для нормальной работы мозга ему необходимо досрочное снабжение кислородом и помочь кровоснабжению органа можно без приёма лекарств, рассказал руководитель Медицинского центра акупунктуры «Доктор Орлов», рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Нарушения мозгового кровообращения чреваты головными болями, спутанностью сознания и проблемами с памятью, а также замедленной реакцией и невозможностью сосредоточиться. Одним из способов улучшить кровоснабжение мозга является массаж и самомассаж, в частности ушей, головы и конечностей, передаёт радио Sputnik.

Ухо имеет непосредственную связь с мозгом, то есть массаж ушных раковин улучшает мозговое кровообращение. Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Например, точка в центре мочки отвечает за зрение, если ее массировать или сильно на неё нажать, можно улучшить зрение, — сказал врач.

Также он советует массировать всю волосистую часть головы, шейно-воротниковую зону, кисти рук и стопы. В рефлексотерапии уколы в определённые точки на руках и ногах используются при спутанности сознания и даже для профилактики инсульта и прочих острых состояний, добавил эксперт.

Массаж кистей, пальцев рук улучшает кровообращение, снимает стресс, нервное напряжение, нормализует артериальное давление, способствует профилактике сосудистых заболеваний головного мозга. То же самое относится к стопам. Особенно сильным действием на центральную нервную систему обладают точки, которые находятся на подушечках пальцев кистей и стоп. Если их сильно массировать, сдавить, прижать, ущипнуть, опустить в горячую воду, это приводит к нормализации мозгового кровообращения, — поделился Орлов.

По словам рефлексотерапевта, при воздействии на эти точки не должно возникать сильной боли, давить нужно комфортно и мягко. Если получающему массаж человеку становится неприятно, интенсивность воздействия необходимо снизить, причём, немедленно.

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