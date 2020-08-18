Развеян популярный миф о заражении коронавирусом

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Случаев заражения коронавирусом через пищу не зарегистрировано. Об этом сообщили директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Нет никаких доказательств, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче коронавируса, — цитирует его РИА Новости.

Отмечается что вирус обнаружили в Китае в партии куриных крылышек, ввезенных из Бразилии. При этом те, кто их съел, не заразились. Также в восточной китайской провинции Аньхой коронавирус обнаружили в партии креветок из Эквадора.

Консультант ВОЗ и эпидемиолог Мария Ван Керкхове считает, что термообработка продуктов уничтожает COVID-19. Она также заявила, что китайские власти тщательно проверяют продукты питания.

Как писал NEWS.ru, человек может заразиться новой коронавирусной инфекцией через продукты питания, если их потрогал заражённый, заявил микробиолог Евгений Плисов.

По его словам, заразиться коронавирусом через еду можно, если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передаёт пакет с едой или саму еду, потом тот, кто её получил, потрогал эту еду и потрогали своё лицо.