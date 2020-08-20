«Спутник V» может защищать от COVID-19 минимум два года

https://static.news.ru/photo/cb7ae30c-e2f0-11ea-8074-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум два года может длиться действие прививки от коронавируса. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

На брифинге, посвящённом первой зарегистрированной в мире вакцине от COVID-19 «Спутник V» он заметил, что срок этот может быть и гораздо больше.

Есть все основания говорить о том, что вакцина будет защищать вакцинированных от этого возбудителя, от коронавируса, по крайней мере в течение двух лет, а может быть, на более длительную дистанцию, — приводит слова главы НИИ им. Гамалеи ТАСС.

Однако, продолжил Гинцбург, окончательные данные будут известны по прошествии определённого срока наблюдения за действием вакцины.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. На данный момент выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы. Вводить «Спутник V» будут внутримышечно. Центр Гамалеи уже представил инструкцию по медицинскому применению вакцины, а любое её использование, как заявил разработчик, будет проходить под жесточайшим контролем. Однако у «Спутника V» есть и противопоказания — беременным и кормящим матерям делать такую прививку нельзя.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Как писал NEWS. ru, испытания вакцины «Спутник V» не выявили серьёзных побочных эффектов.