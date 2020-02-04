Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля. Ежегодно примерно 15% всех смертей в России случаются из-за последствий онкологического заболевания. Самые распространенные локализации опухолей — легкие, кожа, молочная железа у женщин и предстательная — мужчин. Для их выявления существует много скрининговых программ. Поэтому на ранних стадиях они выявляются достаточно часто.

Этого не скажешь о редком, но весьма коварном виде рака — злокачественных заболеваниях полости рта и губ. Как рассказала директор Института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева, до 78% из них выявляется на третьей или четвертой стадии, когда вылечить болезнь уже сложно. Люди склонны недооценивать патологические процессы, происходящие во рту. Чаще всего опухоли возникают на языке и ретромолярной области (там, где растут зубы мудрости).

Всем злокачественным новообразованиям во рту предшествуют так называемые предраковые состояния. Например, дисплазия — неправильное развитие тканей. Её же предвестником является гиперкератоз — повышенное ороговение клеток. Внешне он проявляется в виде округлых или линейных белёсых образований. В 20% случаев происходит озлокачествление предраковых форм.

Ирина Макеева выделила две самые распространенные причины появления предрака — постоянное травмирование полости рта и коррозия металла. Так новообразования ретромолярной области чаще всего бывает следствием травмирования прорезающимся зубом мудрости. Также опухоль может возникнуть на щеке, если острый край треснувшего зуба постоянно её травмирует. Еще вариант — микротравму может провоцировать некачественный, царапающий зубной протез.

Возникает воздействие на слизистую оболочку с помощью микротравм. Она начинает «защищаться» усиленным размножением клеток. В процессе размножения возникают атипические клетки — способные перейти в рак. Ирина Макеева директор Института стоматологии Сеченовского университета директор Института стоматологии Сеченовского университета

Не секрет, что для изготовления зубных протезов применяют различные металлы и сплавы: кобальто-хромовые, серебряно-палладиевые сплавы, нержавеющие стали, сплавы на основе золота, платины. В состав которых входят металлы: хром, никель, железо, титан, марганец, молибден, кремний, кобальт, палладий, цинк, серебро, золото.

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Коррозию (разрушение) метала врач назвала еще одной причиной формирования предрака. Её провоцирует одновременное присутствие нескольких металлов во влажной среде. Этот химический процесс также приводит к гиперкератозу.

Лучшей профилактикой возникновения рака полости рта является регулярный поход к стоматологу, своевременное восстановление сломанных зубов. А зубные протезы и коронки должны быть хорошего качества, напоминает Макеева.

При этом директор Института стоматологии Сеченовского университета развеяла миф о том, что развитие рака провоцируют зубные пасты. Канцерогенный фтор в них давно заменен на безопасный фторид. А прямое влияние спорного диоксида титана на развитие онкологических новообразований учёными не доказано.