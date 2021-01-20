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Врач назвал травмы, приводящие к онкологии 

08:30, 21 января 2021 48
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Развитие злокачественного новообразования кости провоцируют определённые виды травм, сообщил в разговоре с NEWS.ru ортопед-травматолог Андрей Литвиненко. Это случается, когда происходит комбинация нескольких травмирующих факторов. Например, механическое повреждение сочетается с ожогом. Или в открытую травму проникает инфекция. Также воздействие ионизирующего излучения часто провоцирует онкологию, подчеркнул эксперт.

Кость, как и другие ткани, состоит из клеток. Любая клетка в результате внешнего воздействия (одной травмы или нескольких) способна нарушить ход своего нормального развития. В дальнейшем это может привести к появлению атипичных клеток, с изменённой структурой ДНК. Ими и являются раковые клетки.

Андрей Литвиненко

ортопед-травматолог

В редких случаях образование злокачественной опухоли провоцируют даже небольшие травмы, сообщает врач. Например, человек упал и ушибся, возникла небольшая гематома, а через год на этом месте обнаруживают рак.

Первые признаки, по которым можно определить рак кости, — боли неясного характера (особенно по ночам), отёки и нарушение функции близлежащих суставов.

Ранее NEWS.ru писал, что известный медик и телеведущий Александр Мясников назвал основные причины появления рака. Курение сигарет является причиной возникновения половины злокачественный новообразований. Либо человек курит сам, либо вдыхает дым от сигарет. В дыме около 700 разных канцерогенов, напомнил медик. На втором месте канцерогены из продуктов питания, таких как шпроты, например, пережаренное растительное масло. Мясников призвал отказаться от копчёного, жареного, пересоленного.

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