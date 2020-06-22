Психолог рассказала, как гороскопы влияют на сознание человека

https://static.news.ru/photo/91971a6a-b48e-11ea-80ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко оценила влияние гороскопов на сознание людей. По её мнению, когда человек настраивает себя на какой-то негативный прогноз, то у него обязательно произойдёт что-то плохое.

Как специалист, я предлагаю в гороскопы не верить. Всё-таки здесь очень часто есть ситуация, когда мы уходим в самооправдывающее пророчество, — рассказала психолог журналистам «Москвы 24».

Она подчеркнула, что люди склонны видеть то, о чём они думают. Страх негативного события сужает мышление. Овчаренко считает, что лучше работать над своей собственной мотивацией вместо поиска подтверждения информации из гороскопа в каждом событии в жизни.

Если я вижу цель и иду к ней, если я понимаю, чего я хочу, то тогда даже самые серьезные препятствия буду способна преодолеть. Гороскоп в этом случае совершенно ни при чём, — отметила психолог.

Психолог подчеркнула, что не пытается обесценить труд людей, которые занимаются гороскопами и нумерологией, но при этом призывает не принимать на веру всю ту информацию, которую преподносят в гороскопах.

Слушать гороскоп и строить свой день только исходя из него — это не совсем правильная история, — подчеркнула психолог.

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