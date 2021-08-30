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«Навалом витаминов»: психиатр назвал осень «самой замечательной порой»

12:51, 31 августа 2021
«Навалом витаминов»: психиатр назвал осень «самой замечательной порой» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Психиатр Александр Федорович в беседе с NEWS.ru назвал осень «самой замечательной порой», так как люди встречают сезон с массой позитивных событий, «навалом витаминов» и «огромным количеством солнца» после лета. Медик добавил, что никаких предпосылок для хандры нет, кроме одной — «нужно чем-то заниматься». По его словам, никакой так называемой осенней депрессии не бывает.

Хандра больше связана с событиями социальными, а не с медицинскими. Это связано с тем, что закончилось лето, а лето всегда заканчивается некими новациями: нужно идти в школу, на работу. Сам по себе посыл — цыплят по осени считают — обеспечивает серьёзную стрессогенность. Радикально меняется график, возвращаются дети, отдыхавшие у родственников или где-то ещё. Если ты проводил время на островах, ни в чём себе не отказывал, то теперь деньги кончились и нужно возвращаться. <...> Осень — это самая замечательная пора. И не зря Октавиан Август именно этому сезону присвоил своё имя, — подчеркнул Федорович.

Он отметил, что если каникулы продлить до 1 октября или 1 декабря, то заговорят о «декабрьской депрессии», а не о сентябрьской.

Ранее заведующая клинико-диагностической лабораторией НАКФФ Вера Баринова заявила, что россиянам следует заранее подготовить свой организм к осени, чтобы впоследствии не жаловаться на проблемы со здоровьем. Медик рекомендует сдать анализы, которые отражают общее состояние организма. Так, общий анализ крови с подсчётом лейкоформулы и определением СОЭ может показать наличие воспалительного процесса, аллергических реакций, анемии и даже предположить наличие онкологии.

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