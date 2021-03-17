Просите добавки: здоровое питание и приём БАДов становятся мейнстримом

Пандемия подогрела интерес к БАДам и здоровому питанию в целом. Люди стали чаще обращать внимание на своё здоровье, повысился спрос на анализы на дефицит витаминов. Одни из наиболее распространённых недостатков питательных веществ — недостаток витаминов C, D, цинка и селена. Первые три попали в категорию самых востребованных витаминов и биологически активных добавок в России. О складывающейся ситуации NEWS.ru поговорил с генеральным директором iHerb в России Ильёй Микиным.

Ещё до коронавирусной пандемии вырос и продолжает расти спрос на пробиотики и пребиотики. Люди понимают: красота напрямую связана со здоровьем и идёт изнутри. Среди товаров для красоты особой популярностью пользуется натуральная косметика — без парабенов, сульфатов и других синтетических компонентов в составе.

Средства для ухода люди стали покупать даже чаще, чем декоративную косметику. Тренд последнего года — продукты для кожи с пробиотиками. В сегменте здорового питания покупатели больше всего интересуются протеинами и аминокислотами, причём как в спортивном питании, так и в батончиках для перекуса и пищевых добавках. Растёт спрос на безглютеновые продукты, особенно муку, и продукты из кокоса — кокосовую муку и масло.

Вместе с тем маркетплейсы товаров для здорового питания, в том числе iHerb в меньшей степени конкурируют с аптеками. В аптеку покупатель приходит, когда хочет вылечиться, а на iHerb — когда желает укрепить здоровье и больше ухаживать и следить за собой. Именно поэтому основной упор здесь делается на товары для красоты и расширение соответствующего ассортимента.

Reinhold Schrank/imagebroker.com/Global Look Press

К сожалению, в России на должном уровне пропаганды здорового образа жизни на государственном уровне нет. Однако если Минздрав взял бы на себя эту миссию, можно было бы добиться снижения показателей по ключевым сердечно-сосудистым заболеваниям, увеличения продолжительности жизни населения, одновременно сэкономив затраты на клиническое лечение людей.

Проблема индустрии витаминов и БАДов состоит и в отсутствии государственной промышленной политики в этой сфере. Стандартов качества и государственные субсидии (которых сегодня нет) могли бы сделать продукцию более доступной.

Как правило, готовность покупать здоровую пищу и вести здоровый образ жизни снижается на фоне падения доходов населения. По данным DSM Group, в структуре российского рынка витаминов и БАДов 39,2% занимают продукты стоимостью до 500 рублей. На iHerb большая часть продуктов относится к среднему ценовому сегменту, они стоят 500-1000 рублей. Но есть и более доступные продукты собственных торговых марок, на iHerb они часто дешевле остальных. Их могут позволить себе люди с невысоким уровнем доходов и что немаловажно — качество такой продукции остаётся высоким — все продукты проходят строгий контроль и очистку высокой степени.

Стимулировать развитие рынка витаминов и здорового питания можно снижением налогов. Однако в первую очередь нужна промышленная политика, пропаганда ЗОЖ, стимуляция спроса и субсидии, способствующие росту числа производств. Сейчас предприниматели отчасти считают сферу БАДов опасной, потому что всего этого нет, как нет государственного органа, который бы занимался вопросами этой сферы.

По мнению специалистов, у российских брендов БАДов есть неплохой потенциал: косметика из натуральных уникальных ягод и растений, которые растут в экологически чистых регионах РФ, может пользоваться неплохим спросом в других странах. В этой связи одна из основных задач iHerb — продвигать качественные продукты из натурального сырья на мировом рынке. Им нужен хороший маркетинг и качественная «упаковка» во всех смыслах этого слова. Сегодня в России ждут появления бондовых складов, где будет возможность собирать товары производителей БАДов и продавать на экспорт во все 190 стран, где работает iHerb.