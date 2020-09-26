Разработчик лекарства от коронавируса назвал важное условия для исцеления

https://static.news.ru/photo/4790fc1a-00c4-11eb-8e83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Начать применение российского препарата от коронавируса «Арепливир» рекомендуется в первые 24 часа после появления симптомов коронавируса. Однако приобрести его в аптеке можно только после назначения врача, а для этого необходимы результаты тестов на COVID-19. На такое несоответствие указал главный исполнительный директор компании — разработчика препарата Андрей Младенцев.

Необходимость проведения анализов занимает время, признал он. Впрочем, при отсутствии поражения лёгких лекарство будет эффективным в течении первой недели после появления симптомов, добавил он.

Главное, по его словам, не пропустить их появление.

По моему личному опыту, ярко выраженные симптомы коронавируса — это полное отсутствие обоняния и вкуса при отсутствии заложенности носа. Следующий признак — это такая достаточно серьёзная усталость. Ты не можешь делать элементарных вещей. Третий — это сухой кашель и дискомфорт в лёгких. В принципе, это является прямым показателем, чтобы пациент принимал «Арепливир», — цитирует Младенцева РИА Новости.

Тем не менее, уточнил он, решение должен принимать врач.

Представитель производителя добавил, что был в числе добровольцев и испытывал препарат на себе. Таким образом «вылечился, в том числе благодаря „Арепливиру“». По его словам, в среднем, если состояние не тяжёлое, пациенту хватает одной упаковки.

«Арепливир», как заявлено, блокирует распространение коронавируса и вызывает его гибель в организме, устраняя причину заболевания. Лекарство поступило в продажу в аптеки 21 сентября. В рознице одна упаковка из 40 таблеток стоит 12,3 тысячи рублей. При этом предложенная схема лечения включает до 70 таблеток на курс.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко негативно отнёсся к сообщениям о стоимости «Арепливира». По его мнению, производитель объявил цену, не обозначив ключевые характеристики лекарства, в качестве маркетингового хода.

При этом представитель фармкомпании-разработчика объяснил такую стоимость медикамента тем, что лекарство «спасает жизни». Он отметил, что государство не вкладывало деньги в разработку и исследования препарата. В компании также заверили, что будут разрывать отношения с аптеками, которые начнут продавать таблетки дороже рекомендованной стоимости.

В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила провести проверку ценообразования и направила запросы фармпроизводителям, потребовав обосновать формирование оптовой цены. При этом в ведомстве отметили, что «Арепливир» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. В связи с этим цены на него не подлежат государственному регулированию, писал NEWS.ru.

В настоящее время одобрение Минздрава для лечения COVID-19 получили три отечественных лекарства — «Арепливир», «Авифавир» и «Коронавир». Все они имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.