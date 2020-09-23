ФАС проверит высокие цены на российское лекарство от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведёт проверку ценообразования российского лекарства от коронавируса «Арепливир». Ведомство уже направило запросы фармпроизводителям, потребовав обосновать формирование оптовой цены препарата.
В рознице одна упаковка из 40 таблеток стоит 12,3 тысячи рублей,
Вместе с тем в ведомстве отметили, что «Арепливир» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. В связи с этим цены на него не подлежат государственному регулированию.
«Арепливир», как заявляет производитель, блокирует распространение коронавируса и вызывает его гибель в организме, устраняя причину заболевания. Лекарство поступило в продажу в аптеки 21 сентября. Оно отпускается по рецепту, а принимать его рекомендуется с первых суток после появления симптомов инфицирования.
Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко негативно отнёсся к сообщениям о стоимости «Арепливира». По его мнению, производитель объявил цену, не обозначив ключевые характеристики лекарства, в качестве маркетингового хода.
При этом представитель фармкомпании-разработчика объяснил такую стоимость медикамента тем, что лекарство «спасает жизни». Он отметил, что государство не вкладывало деньги в разработку и исследования препарата. В компании также заверили, что будут разрывать отношения с аптеками, которые начнут продавать препарат дороже рекомендованной стоимости, писал NEWS.ru.
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