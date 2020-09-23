ФАС проверит высокие цены на российское лекарство от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8660eab4-fdc1-11ea-9533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведёт проверку ценообразования российского лекарства от коронавируса «Арепливир». Ведомство уже направило запросы фармпроизводителям, потребовав обосновать формирование оптовой цены препарата.

В рознице одна упаковка из 40 таблеток стоит 12,3 тысячи рублей, передаёт РИА Новости. При этом предложенная схема лечения включает до 70 таблеток на курс.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что «Арепливир» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. В связи с этим цены на него не подлежат государственному регулированию.

«Арепливир», как заявляет производитель, блокирует распространение коронавируса и вызывает его гибель в организме, устраняя причину заболевания. Лекарство поступило в продажу в аптеки 21 сентября. Оно отпускается по рецепту, а принимать его рекомендуется с первых суток после появления симптомов инфицирования.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко негативно отнёсся к сообщениям о стоимости «Арепливира». По его мнению, производитель объявил цену, не обозначив ключевые характеристики лекарства, в качестве маркетингового хода.

При этом представитель фармкомпании-разработчика объяснил такую стоимость медикамента тем, что лекарство «спасает жизни». Он отметил, что государство не вкладывало деньги в разработку и исследования препарата. В компании также заверили, что будут разрывать отношения с аптеками, которые начнут продавать препарат дороже рекомендованной стоимости, писал NEWS.ru.