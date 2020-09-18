Онищенко оценил стоимость российского препарата от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7374aac2-f9c4-11ea-86c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко негативно отнёсся к сообщениям о стоимости препарата «Арепливир» от COVID-19, которая превышает 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что российский препарат от коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 рублей. Лекарство разрешено применять в амбулаторных условиях. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.

У нас есть и более дорогие лекарства, но чтобы сразу, не давая внятной характеристики препарата, называли цену, это больше похоже на маркетинговые ходы, — заявил депутат в интервью телеканалу «360», добавив, что появление на рынке новых препаратов — это всегда хорошо.

Онищенко напомнил, что существуют лекарства от редких болезней, за которые производители просят по несколько десятков миллионов. Однако они никогда не начинали презентации препаратов с озвучивания цены.

Скоро в России могут появиться и другие препараты от коронавируса. Клинические испытания лекарства «Левилимаб» российской компании «Биокад» проходят в 11 медицинских центрах. Отмечается, что препарат действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19. Изначально «Левилимаб» был разработан для лечения ревматоидного артрита, но позднее доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.

Между тем клинические испытания препарата «Фавипиравир», прошедшие в Японии, не выявили у него эффективности в лечении коронавируса, писал NEWS.ru.