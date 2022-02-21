Представитель ВОЗ в России назвала сроки завершения пандемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович рассказала в эксклюзивном интервью ТАСС о возможных сроках окончания пандемии коронавируса. По её словам, большие всплески случаев заражения могут иссякнуть уже к концу нынешнего года, когда «омикрон»-штамм обойдет весь земной шар.

Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году, — заявила Вуйнович.

Она уточнила, что о полном исчезновении вируса речь в данном случае не идёт, однако существенного роста заболеваемости также можно будет не опасаться.

Ранее главный сотрудник центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что после завершения пандемии коронавирус практически полностью уйдёт из человеческой популяции. Эксперт отметил, что действия стран по иммунизации населения, а также количество переболевших COVID-19 людей ускорят окончание пандемии. Он также предположил, что население продолжит заражаться вирусом, но это уже не будет считаться пандемией.

В свою очередь, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что человек, который переболел штаммом «дельта», не приобретает иммунитет от «омикрон»-штамма, и наоборот. Он предположил, что, как только закончится волна «омикрона», начнётся очередная волна предыдущего штамма. Он отметил, что если его теория подтвердится, то график заболеваемости будет напоминать «двугорбого верблюда».