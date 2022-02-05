Вирусолог рассказал о будущем коронавируса после пандемии

Главный сотрудник центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что после завершения пандемии коронавирус практически полностью уйдёт из человеческой популяции. Эксперт отметил, что действия стран по иммунизации населения, а также количество переболевших COVID-19 людей ускорят окончание пандемии. Он отметил, что у вируса «плохие перспективы», сообщает URA.RU.

Эпидемия будет снижаться. У нас сейчас в России идёт нарастание эпидемии. Думаю, это долго не продлится по примеру других стран. В ближайшее время эпидемия пойдёт вниз. Через какое-то количество времени он уйдёт, — рассказал Альтштейн.

Специалист добавил, что учёное сообщество продолжит заниматься изучением коронавируса. Он также предположил, что население продолжит заражаться вирусом, но это уже не будет считаться пандемией.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что человек, который переболел штаммом «дельта», не приобретает иммунитет от «омикрон»-штамма, и наоборот. Он предположил, что, как только закончится волна «омикрона», начнётся очередная волна предыдущего штамма. Он отметил, что если его теория подтвердится, то график заболеваемости будет напоминать «двугорбого верблюда».