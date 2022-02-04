Иммунолог: переболевший «дельтой» заболеет «омикроном»

Врач-аллерголог иммунолог Владимир Болибок заявил, что человек, который переболел штаммом «Дельта» не приобретает иммунитет от омикрон-штамма, и наоборот. Он предположил, что как только закончится волна «омикрона», то начнётся очередная волна предыдущего штамма. Об этом сообщает радио Sputnik.

Похоже, что у них нет перекрёстного иммунитета, поэтому, пока неиммунные не переболеют и «дельтой», и «омикроном», у нас заболеваемость будет на относительно высоких уровнях, — рассказал Болибок.

Он отметил, что если его теория подтвердиться, то график заболеваемости будет напоминать «двугорбого верблюда».

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что прошедшие вакцинацию против коронавируса подвержены эффекту ноцебо: пациенты жалуются на нежелательные явления из-за прививки, но на деле негативные признаки не имеют с ней ничего общего.

Для подтверждения этого факта было проведено соответствующее исследование. Эксперт отметил, что до 70% негативных последствий после первой инъекции связаны с эффектом ноцебо. После введения второго компонента это доля сокращается до 50%. Он добавил, что аналогичная клиническая картина наблюдалась при вакцинации от гриппа.