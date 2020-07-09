Представитель ВОЗ в РФ напомнила москвичам о ношении масок и перчаток

https://static.news.ru/photo/f8855abe-c1c4-11ea-bd69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала москвичей не забывать о ношении средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, — несмотря на психологическую усталость.

Очевидно, что люди как в России, так и в других странах испытывают усталость, в том числе и психологическую, связанную с необходимостью длительного соблюдения ограничительных мер, — прокомментировала снижение на улицах столицы количества людей, соблюдающих меры предосторожности.

Она отметила, что снижение новых случаев заболевания коронавирусом происходит благодаря применению комплексных мер общественного здравоохранения и ответственным людям, а не благодаря естественному течению эпидемии.

За прошедшие сутки в российских регионах COVID-19 официально подтвердили у 6 509 человек. За последние 24 часа от инфекции вылечились 8 805 человек, 176 — умерли. По состоянию на 9 июля, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 707 301. За время пандемии от коронавируса вылечились 481 316 жителей России, скончались от инфекции 10 843 человек.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.

Как ранее писал NEWS.ru, коэффициент распространения COVID-19 в России 9 июля опустился до 0,97. В Москве этот показатель снизился до 0,94. В среднем по РФ коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, не поднимается выше единицы с 15 июня, а в Москве — с 4 июня.