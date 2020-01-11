Поза, которую человек выбирает для сна, может серьёзно повлиять на развитие болезней. Исследования показали, что сон на правом боку грозит проблемами с пищеварением.
Как
Во время сна на боку также важно расположение конечностей. Для спины будет полезней, если верхняя нога будет слегка подтянута, а нижняя вытянута.
Сон на спине опасен остановкой дыхания из-за того, что язык может запасть в горло. Такие ночные остановки дыхания могут привести к развитию гипертонии и появлению высокого пульса.
По мнению специалистов, сон на животе облегчает нагрузку на межпозвонковые диски, главное в течение ночи несколько раз не забывать менять положение тела.
Ранее учёные из Университета Уппсалы провели исследование, согласно которому риск развития болезни Альцгеймера у мужчин повышается на 20% после всего одной ночи без сна. Это происходит из-за скачка уровня тау-белков, писал NEWS.ru.
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