https://static.news.ru/photo/ec29ae16-35e0-11ea-bf3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Поза, которую человек выбирает для сна, может серьёзно повлиять на развитие болезней. Исследования показали, что сон на правом боку грозит проблемами с пищеварением.

Как пишет Focus.de, когда человек лежит на правом боку желудочная кислота может легко перетекать в пищевод. Также из-за давления желудка усложняется работа поджелудочной железы, в результате чего появляется изжога. Кроме того, такая поза плохо влияет на сердце, поскольку главная артерия организма согнута влево.

Во время сна на боку также важно расположение конечностей. Для спины будет полезней, если верхняя нога будет слегка подтянута, а нижняя вытянута.

Сон на спине опасен остановкой дыхания из-за того, что язык может запасть в горло. Такие ночные остановки дыхания могут привести к развитию гипертонии и появлению высокого пульса.

По мнению специалистов, сон на животе облегчает нагрузку на межпозвонковые диски, главное в течение ночи несколько раз не забывать менять положение тела.

Ранее учёные из Университета Уппсалы провели исследование, согласно которому риск развития болезни Альцгеймера у мужчин повышается на 20% после всего одной ночи без сна. Это происходит из-за скачка уровня тау-белков, писал NEWS.ru.