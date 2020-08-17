Политологи предсказали введение новых ограничений из-за COVID-19 осенью

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Политологи считают, что власти страны могут ввести осенью новые ограничения из-за эпидемии коронавиурса. К такому выводу они пришли, наблюдая за реакцией Минпросвещения на инициативы мэра Москвы Сергея Собянина. Именно после того, как он объявил об отмене школьных линеек, ведомство вслед за его заявлением изменило свою позицию.

Это, по мнению экспертов, говорит об усилении фигуры столичного градоначальника. А значит, что его мнение — а он приверженец жёстких мер против коронавируса — будут учитывать и другие чиновники, считают эксперты, с которыми поговорили журналисты URA.RU

Собянин — приверженец жёстких мер борьбы с коронавирусом. Как только будут возникать решения, которые требуют согласования нескольких факторов, все стороны должны договариваться, — высказал эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, отметив, что «метаморфозы», происходящие с вводными от Минпросвещения, связаны с позицией, которую занял Собянин.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что «губернаторы — народ неглупый, они прекрасно умеют читать между строк». По его словам, они видят, что министерство выбирает позицию мэра Москвы: «Это значит, что фигура Собянина более определяющая».

Кроме того, источник в регионах считают, что коронавирусные ограничения в школах станут шире. Например, в Тюменской области предполагают, что после 1 сентября дети не будут ходить в школу ещё две недели, чтобы успеть выявить заболевших. Такую же возможность не исключили и в Вологде.

Сергей Собянин возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. И ранее опробованный в Москве опыт и механизмы противодействия инфекции довольно быстро перенимались и главами других субъектов РФ. Эксперты считают, что этот тренд, заданный весной, продолжится и осенью.

За последние сутки в России было зарегистрировано 4892 новых случаев заражения кронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в России выявили 927 745 инфицированных, 15 740 из них скончались (+55 за последние сутки), выздоровел 736 101 человек.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников и врачей как группы риска будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований, писал NEWS.ru.