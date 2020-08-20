Подтвердилась способность COVID-19 храниться в замороженной еде

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Сингапурские биологи установили, что причиной недавних вспышек заболеваемости коронавирусом в Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона могла стать заражённая замороженная еда.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого группой медиков под руководством профессора Национального университета Сингапура Дейла Фишера. Они опубликованы в электронной научной библиотека bioRxiv. Исследователи купили в одном из супермаркетов Сингапура некоторое количество порций свинины, курятины и форели, обработали их раствором с вирусными частицами, после чего заморозили образцы при температурах −20 и −80 °С или хранили в охлажденном виде в условиях, приближённых к тем, при которых продукты перевозят между странами.

Эксперименты показали, что частицы коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) могут выживать при тех температурах и в те промежутки времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды, — гласят результаты исследования.

При этом вирусные частицы сохраняли жизнеспособность на протяжении трёх недель, в течение которых биологи постоянно замеряли количество таких частиц. Таким образом, это исследование подтвердило результаты прошлых экспериментов, передаёт ТАСС.

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