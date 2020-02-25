Ребенок, который заболел простудой или гриппом чаще всего теряет аппетит. Родители по-разному ведут себя в этой ситуации. Одни заставляют потреблять пищу через силу, другие — пытаются сманить шоколадкой и другими вкусностями.

Профессор и заведующая кафедрой питания детей и подростков ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России Татьяна Сорвачёва заявила в беседе с NEWS.ru, что все эти стратегии — неверные.

Организм ребенка во время болезни расходует много энергии, происходит активация всех регулирующих систем, некоторые дети теряют до 10% своего веса, сообщила Сорвачёва. Именно поэтому в период недомогания важно не голодать.

Однако не любая пища подойдет для кормления. Сладости и газированные напитки должны быть под запретом. Организм в болезненном состоянии обладает пониженной способностью усваивать глюкозу. Поэтому потребление шоколадок может привести к серьёзным эндокринным проблемам в будущем. А вот на белковые продукты следует наоборот обратить внимание.

Любое заболевание сопровождается катаболизмом (разрушением — NEWS.ru) белка. Именно поэтому необходимо потреблять его в достаточном количестве. Другая причина — во время повышения температуры происходит синтез иммунных тел клеток и белок употребляется очень активно. Татьяна Сорвачёва Профессор и заведующая кафедрой питания детей и подростков ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России Профессор и заведующая кафедрой питания детей и подростков ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России

У многих детей во время болезни случаются воспаления ротовой полости или горла, поэтому врачи рекомендуют предпочесть жидкую пищу сухой. Как рассказала старший научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ЦННИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Мелехина, отличным выходом могут в этой ситуации стать кисломолочные напитки — кефир, йогурт, варенец, ряженка. Они содержат в себе достаточное количество белка. А вот куриные и мясные бульоны врачи давать не рекомендуют — они содержат слишком много жира, который создаст дополнительную нагрузку на организм.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос питания ребёнка во время болезни можно решить, купив ему специализированное диетическое лечебное питание на основе гидролизованного белка молочной сыворотки. Оно продается в магазинах и аптеках. Продукт делится на два типа — для детей до 10 лет и старше. Он напоминает смесь для искусственного вскармливания грудничков.

Помимо нужного сочетания белка и углеводов в них содержится множество витаминов и минеральных веществ. Если ребенку они придутся по вкусу, можно в острый период болезни кормить только ими. Елена Мелехина старший научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ЦННИ эпидемиологии Роспотребнадзора старший научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ЦННИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Кормить больного гриппом или ОРВИ ребенка следует часто и понемногу. Таким образом все питательные вещества будут поступать в кровь, но без излишней нагрузки на пищеварительный тракт.

Также врачи напоминают о важности питьевого режима. Вирус выделяет токсины и выпиваемая жидкость будет снижать их концентрацию в крови. Поэтому чем больше ребенок будет пить, тем лучше будет его самочувствие. Объем выпиваемой жидкости должен равняться 1,5–2 литрам в зависимости от возраста.