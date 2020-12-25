Развелись и ушли лечиться в Сеть: как COVID-19 изменил российское общество

После пандемии мир уже не будет прежним. Эту фразу можно услышать повсеместно. Её повторяют политики, врачи, учёные, экономисты. Коронавирус стал главным вызовом 2020 года. Он повлиял на все сферы жизни — здравоохранение, образование, туризм, межличностные отношения. Эксперты рассказали NEWS.ru, почему пандемия COVID-19 стала лакмусовой бумажкой для многих насущных проблем общества — от нехватки врачей до глубокого кризиса семейных отношений.

Эпидемии в мире бывали и раньше, но впервые за многие столетия произошло столь быстрое и масштабное распространение инфекции по всем континентам, сообщил в беседе с NEWS.ru заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ им. Ломоносова кандидат медицинских наук Алексей Кащеев. По его словам, системы здравоохранения России и других стран оказались не готовы к такому повороту событий. Пандемия «очень чётко обозначила плюсы и минусы всех систем здравоохранения», в том числе российской, считает эксперт.

Сила эпидемиологической школы, но недостаток кадров

Среди положительных моментов медик отметил «человечность российской медицины». Наши врачи продемонстрировали энтузиазм и ответственность. Они помогали людям даже с риском для собственной жизни. Это повысило престиж медицинского работника в глазах общества.

Также приятной неожиданностью для многих стала слаженная работа эпидемиологической службы страны. Алексей Кащеев уверен, что продуманные действия медиков помогли предотвратить множество смертей.

Российская эпидемиологическая школа по инфекционным болезням является одной из самых сильных в мире. Это было доказано и в этот раз. Всё-таки меры, которые приняли во время первоначальной вспышки, оказались достаточно эффективными, они смогли затормозить заражение. Это дало нам не такую шокирующую смертность первой волны. Алексей Кащеев заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ им. Ломоносова, кандидат медицинских наук заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ им. Ломоносова, кандидат медицинских наук

Пандемия коронавируса вскрыла и недостатки российской медицины. Так, серьёзной проблемой стала гигантская разница в здравоохранении крупных городов и небольших населённых пунктов. В последних не хватало кадров, коек, лекарств и мощностей. Из-за чего люди из провинции устремились на лечение в федеральные центры, создавая ещё большую угрозу распространения инфекции.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом эпидемия COVID-19 стала стимулом для развития телемедицины во многих странах, но только не в России. Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» вступил в силу три года назад. Пандемия продемонстрировала, что он «не вполне жизнеспособен и нуждается в доработках», отметил Кащеев. Например, по закону, если врач не видел пациента лично, он не может ему назначить терапию. В условиях изоляции и перепрофилирования учреждений попасть к врачу на приём было практически невозможно. Из-за этого рекомендации по лечению россияне стали искать в социальных сетях.

Резко повысилось количество групп в социальных сетях, где люди кучкуются по своим заболеваниям. Задают вопросы врачам и получают на них ответы. Также в период пандемии стали популярны медицинские или околомедицинские форумы. Эти вещи не регламентированы законом. И это, конечно, не очень хорошо — создаёт ощущение небезопасности и для пациентов, и для медицинских работников.

Многие россияне практиковали самолечение. Когда плановая медицинская помощь оказалась недоступной, их число увеличилось. Последствия такого деструктивного лечения врачи ощущают до сих пор. По словам Кащеева, медики столкнулись с потоком пациентов с заболеваниями на поздних стадиях. Весной и летом они не смогли обратиться за квалифицированной помощью и упустили драгоценное время.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом за мобилизацию в борьбе с пандемией COVID-19 российское здравоохранение заплатило высокую цену — оказались упущены возможности планового лечения других заболеваний, сообщил NEWS.ru первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов. Это очень сильно повлияло на здоровье населения и смертность.

Мы приняли превентивные меры, которые нам помогли достойно встретить эту заразу. Вот это упущение очень больно ударило по всем гражданам. Особенно по тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Федот Тумусов депутат Госдумы РФ от Якутии депутат Госдумы РФ от Якутии

В период пандемии коронавируса остро проявила себя кадровая проблема в медицине, добавил Тумусов. Многие медики либо умерли от COVID-19, либо надолго «выбыли из строя». Лечить людей оказалось просто некому.

Главная задача на ближайшее время — выработка коллективного иммунитета, сообщает Тумусов. Этого нужно добиваться с помощью массовой вакцинации. Когда он будет приобретён, российская медицина выйдет из кризиса. Плановое лечение больных возобновится в прежнем объёме.

Здоровье россиян оказалось подорвано не только из-за недоступности медицинской помощи. Пандемия и её последствия в виде ограничений на свободное перемещение и посещение спортивных заведений также стали причиной заболеваний, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев

Люди перестали заниматься спортом или как минимум серьёзно сократили привычные объёмы. Стали есть больше вредной пищи из-за хронических стрессов по различным причинам: экономический кризис, потеря работы, подорожание всего из-за роста курсов евро и доллара. Многие к этому добавили ещё и злоупотребление алкоголем. Алексей Калинчев врач-эндокринолог и диетолог врач-эндокринолог и диетолог

Даже после снятия ограничений и открытия спортзалов люди в них не вернулись. Залы полупустые. Одна из возможных причин — пессимистические настроения, сообщает врач. Россияне не ждут улучшений в своей жизни, пропала мотивация для поддержания себя в хорошей форме. Плановые отпуска под вопросом. А именно они мотивировали многих на регулярные тренировки.

ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Испытание изоляцией

Не только физическое, но психическое здоровье россиян пошатнулось в результате пандемии. Многие семьи разрушились из-за круглосуточного пребывания супругов и детей в четырёх стенах. Как сообщила в разговоре с NEWS.ru психоаналитик Людмила Полянова, для сохранения здоровых отношений важно, чтобы каждый член семьи выходил в социум и общался с другими людьми. Даже у животных, которые проживают парами, существует такая практика. Партнёры расходятся по своим делам, а потом встречаются на общей территории.

Люди устали друг от друга. Потому что заключение — это самое серьёзное наказание и мучение. А семья — это радость и любовь. Сок — это хорошо, а концентрат сока — это вредно. На изоляции случился переизбыток общения. Масла в огонь также подливало ощущение угрозы и опасности из внешнего мира. Людмила Полянова психоаналитик, директор психологического центра «Личность» психоаналитик, директор психологического центра «Личность»

В последние несколько месяцев работа психологов и психотерапевтов оказалась востребованной как никогда, сообщает Полянова. Люди ищут помощи, чтобы восстановить разрушенные отношения, пережить развод без ущерба для психики, наладить отношения с детьми. Домашнее обучение спровоцировало не один семейный скандал.

Самое негативное влияние пандемия оказала на психику пожилых людей, сообщает эксперт. Стариков выделили в «особый класс». Им запретили выходить из дома, напугали COVID-19, дети перестали приезжать к родителям. Пожилые, которые и так лишены социальных контактов, оказались полностью отрезанными от мира. Это спровоцировало волну депрессий, которые не могли не сказаться на физическом состоянии.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Именно угнетённое психическое состояние стало причиной множества инсультов и инфарктов у людей старшего возраста. Эмоциональные переживания всегда служат триггером для обострения проблем системы кровообращения. Они повышают давление и способствуют выбросу в организм кортизола — гормона стресса, сообщил в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Люди находились в состоянии, в котором не находились никогда. В состоянии перманентного страха. На протяжении нескольких месяцев их запугивали возможным заражением. К тому же многие потеряли работу или существенно «просели» в доходах. Это не могло оставить никого равнодушным. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Заговорили по-другому

Русский язык гибок и подстраивается под реалии меняющегося мира. Войны, перевороты и события национального масштаба всегда привносили новые слова и обороты в разговорную речь. Пандемия COVID-19 не стала исключением. В обиход россиян вошли слова, которые раньше были научными терминами, известными узкому кругу специалистов, сообщил NEWS.ru российский филолог доктор философских наук Гасан Гусейнов. Например, «коронавирус», «антитела», «поражение лёгких», «санитайзер», «респиратор». От них образовались шуточные формы, например «ковидла» и «антидела».

Эпидемиологическая ситуация актуализировала забытые термины из прошлого, сообщил в разговоре с NEWS.ru российский историк и филолог Владимир Рудаков. Например, «пандемия», «карантин», «коллективный иммунитет». Ещё год назад эти определения не были на слуху. Многие не понимали, что они обозначают. Сейчас слова знают и употребляют все.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также россияне всех возрастов узнали много технических терминов, которые раньше были известны узкому кругу. Самоизоляция способствовала онлайн-общению. Поэтому люди выучили названия мессенджеров, специализированных программ и мобильных приложений, сообщил эксперт. Также в уходящем году много пожилых людей освоили новый формат коммуникации — с использованием современных технологий. Миллионы бабушек и дедушек России научились пользоваться мессенджерами, программами видеосвязи.