Врач рассказала об опасности грязных тканевых масок

https://static.news.ru/photo/5586112e-07af-11eb-9865-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не стирая и не обрабатывая многоразовые маски, россияне подвергают своё здоровье ещё большему риску. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

В период пандемии, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом, большинство москвичей всё же носят маски. Причём многие выбирают экономически более выгодный вариант и пользуются многоразовыми тканевыми повязками. Как пояснил медик, если вовремя не стирать такие маски, они автоматически становятся рассадником для различных инфекций.

Тканевые маски дышат, там же продукты жизнедеятельности человека находятся. Через грязную тканевую маску вирус легко проникает в слизистые, это благоприятная среда для него. Поэтому маски обязательно нужно стирать каждый день. Можно завести две сменные или просто чаще обрабатывать одну. Снаружи — антисептиком, а внутреннюю часть проглаживать утюгом, — поясняет Людмила Лапа.

Специалист также добавила, что в осенний период стоит носить такую защиту и находясь на улице. Дело в том, что сейчас начался грибковый сезон, в природе происходят естественные процессы гниения. Поэтому грибки, находящиеся в воздухе, являются опасными агентами, которые могут спровоцировать любые хронические инфекции.

Эта рекомендация врача касается не только людей, страдающих аллергией и хроническими заболеваниями, а всех россиян. Сезонные изменения природы могут вызвать воспаление слизистых даже у самых здоровых людей. Например, если появилось лёгкое подкашливание или небольшой насморк — это может указывать в том числе на негативные последствия, вызванные грибком.

Уже с приходом первых заморозков россияне смогут находиться на открытом воздухе без масок, погодных рисков для заражения станет чуть меньше. Но соблюдать эпидемиологические меры в общественных местах необходимо всё время.

Врач-терапевт заключила, что если кто-то из россиян, соблюдая рекомендованные меры, всё же почувствует недомогание, не стоит заниматься самолечением. В таком случае необходимо сразу обратиться за помощью к специалисту.

Как писал NEWS.ru, по свежим данным на 6 октября, китайской инфекцией в России заболели ещё 11 615 человек. За всё время пандемии коронавирусом в нашей стране заразились больше 1,2 млн человек. Погибло от COVID за этот же срок 21 663 жителя России, полностью излечились 988 576 пациентов.