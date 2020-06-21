Онкологи узнали о вызывающем рак горла факторе

https://static.news.ru/photo/7d81352c-b3b9-11ea-901f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирус папилломы человека способен провоцировать опухоли в носоглотке. К такому выводу пришли британские учёные из Оксфордского университета.

Специалисты обнародовали результаты экспериментов, в которых приняли участие более 1,7 тысячи человек с антителами к одному из ключевых протеинов ВПЧ — E6. Исследователи пришли к выводу, что это соединение уничтожает часть иммунной системы, которая ответственна за защиту от рака. Вирус папилломы человека таким образом вызывает злокачественные изменения в клетках.

Эксперимент подтвердил, что у 135 добровольцев развились опухоли в горле. При этом 35% больных имели антитела по сравнению с менее чем 1% тех, кто был здоров, передаёт портал evo-rus.com.

Ранее российский врач-кардиолог Александр Мясников сообщил, что около 20% случаев развития онкологических заболеваний вызывает инфекция. По его словам, вирус папилломы человека очень часто провоцирует рак гениталий, а гепатиты и вирус Эпштейна — Барр являются причиной опухолей в печени, пищеводе и шее.

От вируса папилломы человека не существует лекарства, зато есть эффективные вакцины, препятствующие распространению недуга. Профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Галина Минкина считает, что вакцинировать нужно абсолютно всех в любом возрасте. Это необходимо как для личной защиты, так и для создания так называемого коллективного, популяционного иммунитета, писал NEWS.ru.