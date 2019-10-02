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Врачи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний. Это чиа, красный виноград, грецкие орехи, артишоки, черника, брюссельская капуста.

Издание Planet Today сообщает, что семена чиа содержат большое количество кверцетина, кемпферола и хлорогеновой кислоты. Эти антиоксиданты входят в состав препаратов для профилактики рака. Кожура красного винограда содержит ресвератол, антоцианы и катехины, помогающие в борьбе со злокачественной опухолью.

Грецкие орехи являются источником альфа-линолевой кислоты, которая помогает при онкологии в толстой кишке. Артишоки полезны для женских молочных желёз и негативно воздействуют на колоректальный рак. Черника является уникальной ягодой с высоким содержанием антоцианов, которые борются с онкологией. А брюссельская капуста снижает риск развития рака предстательной железы, мочевого пузыря, толстого кишечника, груди, печени и лёгких, пишет « ПолитЭксперт ».

Ранее учёные из Великобритании выяснили, что мясная диета может быть значительно опаснее растительной. И её последствия сказываются не только на здоровье одного человека, но и на всём населении планеты.

Дело в том, что при сегодняшнем среднем уровне потребления мяса и сахара примерно лет через 30 человеческий род рискует оказаться на пороге глобального голодания. Поэтому специалисты советуют есть побольше орехов, фруктов и бобов. В отношении мяса эксперты рекомендуют ограничить рацион нормой в 14 г в течение дня.

За год почти 11 млн человек умирает от болезней, вызванных чрезмерным потреблением мяса, писал News.ru.