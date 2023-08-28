Онколог рассказал, что трещины на губах могут быть симптомами рака Онколог Романов предупредил, что трещины на губах могут быть признаками рака

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Врач-онколог Илья Романов сообщил NEWS.ru, что частые не проходящие трещины на губах могут быть симптомом развивающегося рака. По его словам, в случае, если губы покрываются корочками, на них появляются язвы, лучше не откладывать поход к специалисту. Ведь эти симптомы могут быть признаками рака губы, который развивается медленно и до определенного момента неочевидно.

Человек смотрит, ну потрескалась кожа, и думает, ничего страшного. Потом корочки появились на нижней губе, ну пройдут они, продолжает думать пациент. Одна оторвалась, язвочка появилась, ну подсохнет, пройдет, ничего страшного. Но это не так. Это может быть онкология, — сообщил Илья Романов.

Врач добавил, что причинами рака могут быть и другие неочевидные симптомы. Среди них — изменение родинок, снижение или набор веса, не проходящие язвочки на коже и многие другие. Поэтому Илья Романов рекомендует при появлении каких-либо странных ощущений в организме обратиться к врачу. Однако идти, по его словам, стоит сперва к терапевту, а не «пытаться прорваться на прием сразу к онкологу».

Надо не на онкологию проверяться, а ходить к врачу-терапевту, которому вы доверяете. Он хорошо знает вас и вашу историю болезни. И в нужный момент, при появлении специфических жалоб, терапевт перенаправит вас к более узкому специалисту, — говорит Илья Романов.

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