Онколог назвал пристрастия человека, вызывающие рак поджелудочной железы Онколог Полянский: враги поджелудочной остались прежними — алкоголь и сигареты, гены и питание

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«Враги» поджелудочной железы остаются прежними — алкоголь, табакокурение, неправильный рацион, а также наследственность, рассказал NEWS.ru врач-онколог Владимир Полянский. Медик подчеркнул, что, несмотря на сложность и «коварность» недуга, подобные опухоли — не приговор, так как после удаления злокачественного новообразования пациенты способны прожить более десяти лет.

У данной проблемы (рака поджелудочной железы. — NEWS.ru) множество факторов. Но в первую очередь «канцерогенами» являются: курение, употребление алкоголя в любом количестве, а также неправильное питание. Их влияние на орган изучены досконально и достоверно. Они значительно увеличивают риски развития онкологии, — отметил Полянский.

Эксперт также призвал не забывать о генах — если в семье уже были случаи рака поджелудочной. Негативное воздействие оказывают и хронические заболевания, особенно воспалительные процессы.

Если говорить о питании, то под запретом, особенно если в семье были проблемы с онкологией поджелудочной, жирная и жареная пища должна попасть под запрет. Не надо рисковать. Принцип хорошенького понемножку тут не работает. Также забудьте про спиртное и любое курение. Кроме шуток. Это одно из самых грозных заболеваний, — отметил доктор.

Полянский подчеркнул, что специализированных скрининговых программ для выявления рака поджелудочной не существует, так как оно достаточно редко и по-разному проявляется в зависимости от локализации.

Например, если опухоль в головке поджелудочной, то у пациента развивается желтуха. Если в теле или хвосте железы — симптомы могут вообще отсутствовать, — добавил онколог.

По его словам, несмотря на все сложности диагностики и лечения, прогноз благоприятный — «лет 15 назад и трехлетняя выживаемость казалось большой удачей, сейчас же выживаемость может превышать и 10 лет».

Онколог-маммолог Дмитрий Краcножон ранее заявил, что косвенно на возникновение рака молочной железы (РМЖ) влияет регулярное употребление алкоголя и ожирение. Эксперт при этом отметил, что женские половые гормоны также причастны к возникновению рака, но не являются причиной его появления. По его словам, женщинам после 42 лет желательно выполнять рентгеновское исследование молочных желез.