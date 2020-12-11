Онищенко развеял популярные мифы о COVID-19

https://static.news.ru/photo/fd3daba0-3bb9-11eb-9efd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время пандемии возникло множество заблуждении о коронавирусной инфекции нового типа, которые передают «из уст в уста» жители России. Некоторые утверждают, что курильщики не подвержены опасному заболеванию или легче его переносят, другие верят в силу чеснока, который спасает от коронавируса лучше прививки. Утверждения некоторых медиков и народные версии опроверг академик РАН, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

В первую очередь он назвал «примитивной PR-кампанией» версию о не поддающихся COVID курильщиках.

Думаю, она инициирована табачной мафией. Конечно же, нет, потому что у курильщиков спровоцированы лёгкие, они у них нездоровы. А на любое нездоровое лёгкое садится любая инфекция, и сопротивляемость лёгочной системы заболеванию уменьшается многократно, — сказал Онищенко в эфире «Радио 1».

Бывший главный санитарный врач РФ также призвал не считать панацеей от коронавируса чеснок, имбирь и лимон. Они все просто повышающие иммунитет продукты питания, а не лекарства, и не защитят от COVID-19.

А вот на вопрос о слухах по поводу, защищает ли прививка от туберкулёза и от коронавируса, Онищенко не смог однозначно ответить.

Якобы были некие научно доказанные наблюдения. Но самое главное, пока непонятен возможный механизм. Возможно, прививка БЦЖ каким-то образом усиливает сопротивляемость коронавирусу, не могу сказать. Этот вопрос требует изучения, — отметил Онищенко.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В течение прошедших суток медики выявили 28 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В целом за пандемию в РФ коронавирусом заразились 2 597 711 человек.

Кроме того, в РФ за 24 часа зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с диагностированным COVID-19 — 613 летальных исходов за сутки. В общей сложности жертвами инфекции стали 45 893 россиянина. Также в оперштабе отметили, что в течение прошедших 24 часов из российских больниц по выздоровлении был выписан 26 171 пациент. Всего с болезнью смогли справиться 2 059 840 россиян.

11 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала тяжёлой эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с распространением коронавируса. По словам главного санитарного врача России, исправить её сможет только массовая вакцинация населения, сообщал NEWS.ru.