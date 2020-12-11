Попова оценила эпидситуацию в России

https://static.news.ru/photo/34550aae-3ba9-11eb-aa69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала тяжёлой эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с распространением коронавируса. По словам главного санитарного врача России, исправить её сможет только массовая вакцинация населения.

Эпидемиологическая ситуация в стране остаётся достаточно тяжёлой, — цитирует РИА Новости Попову.

На совещании у премьер-министра РФ с производителями вакцины от коронавируса она подчеркнула, что только вакцинация сможет противодействовать развитию этой инфекции и позволит держать ситуацию под контролем.

По её словам, вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», уже поступила в гражданский оборот. Все участники её испытаний из группы 60+ чувствуют себя хорошо. По данным Роспотребнадзора, эта вакцина уже поступила в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Новосибирск и Ростов-на Дону.

В первую очередь нужно прививать людей, от которых зависит обеспеченность услугами здравоохранения и образования, — добавила Попова.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

Как писал NEWS.ru, на территории России в течение прошедших суток медики выявили 28 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В целом за пандемию в РФ коронавирусом заразились 2 597 711 человек.

Кроме того, в стране за 24 часа зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с диагностированным COVID-19 — 613 летальных исходов за сутки. В общей сложности жертвами инфекции стали 45 893 россиянина. Также в оперштабе отметили, что в течение прошедших 24 часов из российских больниц по выздоровлении был выписан 26 171 пациент. Всего с болезнью смогли справиться 2 059 840 россиян.