Онищенко назвал аксиомой данные об эффективности ультрафиолета против COVID

https://static.news.ru/photo/be897b72-ca9a-11ea-92ae-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил, что ультрафиолет эффективно борется с вирусами.

Это аксиома, так сказать. Слава Богу, коронавирус к нам не из другой галактики прилетел, он в нашей галактике, а в нашей галактике есть незыблемый закон, что ультрафиолет является мощным дезинфицирующим средством, — сказал Онищенко журналистам РИА Новости.

По его словам, именно этим объясняется, что все воздушно-капельные инфекции активизируются в осенне-зимний и зимне-весенний периоды, когда мало солнца.

Онищенко отметил, что нельзя назвать открытием использование ультрафиолета в борьбе с пандемией, но лишний раз напоминать об этом гражданам необходимо.

И ультрафиолет, и дезинфекция, и средства защиты в плане масок, когда я разговариваю, чтобы меньше загрязнял вокруг себя воздух, если я выделяю этот вирус, — тут комплекс должен быть. Универсального единого средства нет, — подчеркнул бывший главный санитарный врач России.

NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор назвал ультрафиолетовые лампы эффективным средством борьбы с коронавирусом, но они могут служить в качестве дополнительной меры борьбы. В ведомстве подчеркнули, что рекомендуется использовать ультрафиолетовые лампы в течение 15 минут.

Ранее итальянские биологи и физики установили, что ультрафиолетовое излучение эффективно при лечении коронавируса. Во время эксперимента специалисты помещали в выделяемые при чиханьи и кашле капли воды коронавирусную инфекцию, а затем подвергали их различным дозам солнечного излучения. Выяснилось, что даже в малых дозах УФ-лучи за несколько секунд инактивируют вирус.