Офтальмолог предупредил о риске потерять остроту зрения после COVID-19

Острота зрения может снизиться после перенесённого COVID-19, предупредил заведующий кафедрой глазных болезней и кафедрой офтальмологии РУДН, профессор Михаил Фролов в разговоре с «ПолитЭкспертом». Это происходит в том числе из-за сосудистых поражений или воспаления.

После перенесённого коронавируса острота зрения может снижаться. Причины различны. Это могут быть сосудистые поражения сетчатки и зрительного нерва, воспалительные поражения глаза и многие другие. Сейчас на кафедре ведутся научные работы по изучению постковидных офтальмологических осложнений, — сказал Фролов.

Он также назвал самые распространённые глазные болезни: катаракта и глаукома. При этом вторая чаще других заболеваний приводит к слепоте: погибает зрительный нерв, сообщил Фролов.

Современная хирургия глаукомы является важнейшим направлением кафедры РУДН.

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