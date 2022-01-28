Стало известно, когда нейроимплант для незрячих появится в России

Нейроимплант ELVIS, который позволит незрячим видеть, должен появиться в России к 2027 году, рассказал руководитель Лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов KP.RU. Исследования с участием добровольцев начнутся в 2024-м, отметил он.

У нас есть план, пока мы от него не очень сильно отклоняемся. Этап доклинических испытаний с животными продлится до конца 2023 года. Начиная с 2024 года, мы будем готовить клинические исследования с участием незрячих добровольцев. Дальше — процедура регистрации медицинского изделия в России государственными органами. При оптимистичном сценарии в 2027 году такой вид помощи станет доступен пациентам в России, — сказал Кулешов.

Он добавил, что технология электронного зрения способна помочь тем, кому медицина сейчас не может. Это люди, ослепшие из-за глаукомы, катаракты, различных генетических болезней или травм.

При этом Кулешов сообщил, что есть задача сделать технологию бесплатной для россиян. По его словам, у государства существуют программы высокотехнологичной медицинской помощи. Первые же установки будут стоить примерно 10 млн рублей — как международные аналоги.

Ранее Денис Кулешов рассказал, что доклинические испытания нейроимпланта на обезьянах показали хороший результат. Картинка с камеры передаётся прямо в мозг.