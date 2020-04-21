«О здоровье нации можно забыть»: эксперт назвал последствия самоизоляции

Политолог и президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский высказался о россиянах, вынужденных находиться дома в самоизоляции. По его словам, цена такого времяпрепровождения чрезвычайно высока.
От коронавируса можно помереть? В принципе, да. А от инфаркта? Гиподинамии? От телевизора, который, зараза, нагнетает и нагнетает? — интересуется Сатановский.
Эксперт пояснил, что здоровый образ жизни, сидя в квартире, соблюдать очень сложно. Помимо того, что одновременно дома находятся все члены семьи и нет никакого личного пространства, ни в одну среднестатистическую квартиру не втиснуть тренажёр.
Конечно, отмечает Сатановский, зарядкой можно заниматься и без этого. Но таких россиян, которые сознательно будут тренироваться дома, немного,
Так что насчёт здоровья нации, о нём можно забыть, — резюмировал политолог.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продление режима самоизоляции на майские праздники и будние дни между ними стало основным сценарием для России. Нерабочими станут 6–8 мая — будние дни между Первомаем и Днём Победы, выходные после празднования которого продлятся до 11 мая.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен