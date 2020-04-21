«О здоровье нации можно забыть»: эксперт назвал последствия самоизоляции

https://static.news.ru/photo/cfe4a06c-83b0-11ea-bff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Политолог и президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский высказался о россиянах, вынужденных находиться дома в самоизоляции. По его словам, цена такого времяпрепровождения чрезвычайно высока.

От коронавируса можно помереть? В принципе, да. А от инфаркта? Гиподинамии? От телевизора, который, зараза, нагнетает и нагнетает? — интересуется Сатановский.

Эксперт пояснил, что здоровый образ жизни, сидя в квартире, соблюдать очень сложно. Помимо того, что одновременно дома находятся все члены семьи и нет никакого личного пространства, ни в одну среднестатистическую квартиру не втиснуть тренажёр.

Конечно, отмечает Сатановский, зарядкой можно заниматься и без этого. Но таких россиян, которые сознательно будут тренироваться дома, немного, передаёт «Московский комсомолец».

Так что насчёт здоровья нации, о нём можно забыть, — резюмировал политолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продление режима самоизоляции на майские праздники и будние дни между ними стало основным сценарием для России. Нерабочими станут 6–8 мая — будние дни между Первомаем и Днём Победы, выходные после празднования которого продлятся до 11 мая.