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Продление режима самоизоляции на майские праздники и будние дни между ними стало основным сценарием для России, передаёт РБК со ссылкой на источники во власти.

По информации издания, нерабочими станут 6-8 мая — будние дни между Первомаем и Днём Победы, выходные после празднования которого продлятся до 11 мая. Власти сохранят введённые с 28 марта запреты на передвижения, массовые мероприятия и работу бизнеса.

Ещё один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая, говорит другой источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня, — отмечено в сообщении РБК.

Инициаторы продления ограничений на май считают, что людей нужно оставить по домам, чтобы остановить коронавирус.

Как писал NEWS.ru, на совещании 20 апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия ещё не достигла пика эпидемии COVID-19, и призвал Минздрав и региональные власти сделать всё, чтобы облегчить работу врачей в критический момент.

Число заболевших в России превысило 47 тысяч человек, за сутки увеличившись на 4,2 тысячи.