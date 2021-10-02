Невролог назвал простые упражнения для лечения сколиоза

Сколиоз не так просто вылечить, однако в отличие от врождённого заболевания у детей приобретённый сколиоз у взрослых поддаётся коррекции. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. По словам медика, сколиоз взрослых возникает из-за нарушения осанки, поэтому очень важно уделять внимание профилактике болезни.

Как сообщил Евдокимов, практически все нарушения осанки у взрослых можно вылечить, поскольку у них не происходит очень грубых изменений в позвонках. По его мнению, первое, что нужно делать, чтобы остановить прогрессирование сколиоза, — активно двигаться.

Если вы очень долго сидите, то логично, что нужно подвигать всеми отделами позвоночника и тела, которые у нас максимально не двигались. Это грудной, поясничный и шейный отделы. Поделать элементарную гимнастику, хотя бы по 15 минут в день. Уже этого будет достаточно, чтобы организм находил в себе силы и энергию противостоять болезням, — посоветовал остеопат.

Он также отметил, что при сколиозе в запущенной стадии рекомендации по упражнениям должен давать врач, потому что не во всех ситуациях они рекомендуются.

Если речь идёт о профилактике, то, конечно, можно заниматься в рамках спортзала, с тренером и даже самостоятельно использовать простые упражнения. Опять же гимнастику, утреннюю зарядку никто не отменял. Она в принципе достаточно безопасна, — пояснил Евдокимов.

По его словам, очень важно задействовать все группы мышц — и сгибательные, и разгибательные. Например, если в течение рабочего дня голова повёрнута в одну определённую сторону, то следует поделать лёгкие ротационные движения, чтобы прорабатывалась не только группа мышц, которая находится в напряжении, но и та, которая не работает.

А если человек долго сидит или стоит, ему нужно сделать базовые упражнения: сгибание и разгибание спины, а также подъём коленей. Эти два простых упражнения, по словам медика, помогут избавиться от боли и напряжения.

Проводя базовые движения, вы, по сути, профилактируете все виды застойных явлений и разрушение позвоночника, — подчеркнул Евдокимов.

Ранее Александр Евдокимов рассказал, что недолеченный сколиоз может привести к нарушению работы внутренних органов. По словам эксперта, из-за деформации позвоночника может сформироваться целая масса хронических заболеваний, в том числе гастриты, холециститы, мочекаменная и желчекаменная болезни, хронические простатиты и циститы.