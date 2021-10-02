Остеопат предупредил об опасных последствиях недолеченного сколиоза

Люди, которые из-за удалённой работы мало двигаются и много времени проводят за компьютером, часто испытывают боли в спине. Такие симптомы особенно опасны при сколиозе. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. По словам медика, недолеченный сколиоз может привести к нарушению работы внутренних органов.

Он напомнил, что сейчас многие виды работы связаны со статическими позами — сидением или стоянием, и при неправильном формировании позвоночника возникают ситуации, когда у человека те или иные мышцы перегружаются.

Однако, по мнению Евдокимова, боль в мышцах — это лишь «вершина айсберга». Из-за неправильного положения внутренних органов при сколиозе может сформироваться целая масса хронических заболеваний, в том числе гастриты, холециститы, мочекаменная и желчекаменная болезни, хронические простатиты и циститы.

Если человек игнорирует такие ситуации, то он рано или поздно столкнётся с такими заболеваниями, то есть практически с вероятностью более 80%, — пояснил невролог.

Евдокимов отметил, что сколиоз не так просто вылечить, но нужно хотя бы двигаться, выполнять специальные упражнения, чтобы поддерживать своё здоровье.

Если этого не делать и продолжать нагружать мышцы статическими позами, то человек столкнётся не только с тем, что будет позвоночник болеть или шея, он столкнётся с ситуацией, когда ещё и внутренние органы будут страдать, — подчеркнул врач.

Остеопат также добавил, что часто последствия сколиоза замечают только тогда, когда уже возникают симптомы хронических заболеваний, при этом многие даже не связывают свои проблемы с деформацией позвоночника.

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