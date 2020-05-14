Нефролог рассказал о проблемах с почками у пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c868f95a-95bc-11ea-9d81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный нефролог Минздрава, профессор Евгений Шилов сообщил, что примерно у 20-30% госпитализированных пациентов с коронавирусом развивается почечная недостаточность. Он уточнил, что больные с хроническими болезнями почек составляют группу особо высокого риска заражения COVID-19 и высокой летальности при развитии заболевания.

Это связано с тем, что причиной хронической болезни почек являются основные популяционные болезни (сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз), а также пожилой возраст, которые сами способствуют высокой заболеваемости и смертности от COVID-19, — приводит пресс-служба Минздрава России его слова.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,3 млн человек, более 297 тысячи умерли, более 1,4 млн выздоровели. По официальным данным, в России выявлен 252 245 случай коронавирусной инфекции (+9 974 за последние сутки), 53 530 выздоровели, 2 305 человек скончались.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Эти пациенты находятся в группе риска и чаще заболевают коронавирусной инфекцией.

Ранее британские генетики и их коллеги из Франции и США открыли участок в геноме человека, влияющий на тяжесть COVID-19, писал NEWS.ru.