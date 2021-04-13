Названы самые популярные врачи у россиян

https://static.news.ru/photo/f31bbf14-ca9e-11e9-9565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Наиболее популярными врачами у россиян являются гинеколог, дерматолог, невролог, лор и терапевт, а на один визит к доктору гражданин нашей страны тратит в среднем 2777 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Эватор» и сервиса «СберЗдоровье».

По данным экспертов. россияне всё больше тратят на лечение в платных клиниках. За год средняя сумма чека за одно посещение выросла на 14% и сейчас составляет 2777 рублей. При этом спрос на платные услуги вырос на 12%.

В столичных клиниках цены выше, чем в регионах. В Москве за одно посещение пациент платной клиники тратит 5833 рубля, что на 27% больше, чем год назад.

Самыми популярными медицинскими специалистами у россиян в марте 2021 года стали гинекологи, неврологи, лоры и терапевты. Гораздо большим спросом также стали пользоваться стоматологи, травматологи, нейрохирурги, неврологи и кардиологи.

В марте 2021 года россияне стали делать больше анализов и тратить на них на 17% больше средств, чем год назад, в среднем по стране — 2289 рублей. Спрос на данный вид услуг вырос на 10%.

Эксперты объясняют рост популярности медицинских услуг снятием ограничений из-за коронавируса и вновь появившейся у людей возможностью посещать специалистов очно.

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