Названы самые популярные пластические операции у россиянок в 2020 году

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Жительницы России чаще всего в 2020 году обращались к пластическим хирургам за увеличением ягодиц. Об этом заявила управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник.

По её словам, также очень популярна процедура броулифтинга, когда подтягивается кожа на лбу и корректируется положение бровей.

Дельник рассказала, что пластическая хирургия позволяет увеличивать ягодицы без использования имплантов. Теперь форму можно задавать с помощью жира, который перекачивается из других областей тела пациента.

Все хотят, чтобы попы были круглые и подтянутые, но, конечно, до Ким Кардашьян нам еще далеко. Причём к нам обращаются женщины разных возрастов, преимущественно от 25 до 40 лет, — заявила Дельник журналистам Lenta.ru.

Процедура височного лифтинга стала очень популярна среди молодых посетительниц. Раньше, чтобы скорректировать форму бровей женщинам кололи инъекции ботокса. Теперь после операции не видны швы, а реабилитационный период минимальный.

Я считаю, что это веяние моды, потому что молодые пациентки стали обращаться всё чаще. Раньше это была больше возрастная операция, которую совмещали с блефаропластикой, — пояснила специалист.

NEWS.ru писал, что сестра Жанна Фриске Наталья продолжает пытаться довести себя до сходства с умершей певицей. Девушка опубликовала в социальной сети Instagram фото, на которой поклонники девушки увидели сходство с Жанной.

«Прямо на Жанну похожа с этой помадой», «Стильно и красивые глаза!», написали пользователи под фотографией.

Ранее в Москве умерла псевдохирург Алёна Верди, которая обвинялась в нанесении вреда пациенткам. Незадолго до смерти она впала в кому. Верди прославилась после того, как стала работать пластическим хирургом, не имея специального образования. В период с 2015 по 2019 год она оказывала медицинские услуги, после которых несколько её пациенток остались инвалидами, а одна женщина умерла.