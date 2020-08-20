Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/05c7c356-e2e5-11ea-becb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Побочными действиями российской вакцины от COVID-19 могут быть озноб, повышение температуры, головная боль, а также тошнота. Есть и другие неприятные последствия. Это следует из инструкции по медицинскому применению препарата «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»).

Побочные действия: чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции, — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов, уточняется в инструкции. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, говорится в документе.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей. Препарат будут вводить внутримышечно.

Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований. Минздрав РФ уже заявил, что медработников и врачей как группы риска будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований.

Ранее известный израильский учёный и врач Полина Степенская высоко оценила российскую вакцину от коронавируса, писал NEWS.ru.