Названы опасные сигналы алкогольной зависимости

Британское издание The Mirror подготовило список признаков ранней алкогольной зависимости. В перечне, например, попали такие явления как «изменение в привычках», когда человек не может уснуть без употребления спиртного, а также агрессия во время алкогольного опьянения. При этом желание выпить по утрам также является косвенным признаком того, что организм выработал привычку к большим объёмам алкоголя и в момент пробуждения он «требует» восполнить запасы.

Постоянный запас спиртных напитков, а также оправдание факта потребления также служат сигналом для беспокойства. Среди других признаков называются забывчивость, и привычка рисковать. Когда человек, будучи трезвым, начинает совершать неоправданно рискованные поступки.

Потеря концентрации и медлительность человека также приписывается алкогольной зависимости. При этом отмечается, что люди, которые испытывают подобное влечение к спиртному, не ограничиваются алкоголем, а начинают употреблять другие запрещённые вещества.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему люди, которые бросили курить, резко начинают толстеть. По словам эксперта, человек, который регулярно потребляет никотин через сигарету, подавляет выработку кишечного сока. С отказом от сигарет, человек начинает более часто потреблять пищу. Видеозапись с рекомендациями специалиста доступна на официальном YouTube-канале Комаровского.