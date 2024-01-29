Названы опасные последствия COVID-19 Терапевт Лопатин: после коронавируса могут остаться проблемы с легкими и ЖКТ

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Коронавирус поражает не только органы дыхания, но и почки, ЖКТ, а также нервную и сердечно-сосудистую системы, заявил гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин в беседе с изданием «Доктор Питер». По его словам, нередко пациенты «наследуют» от болезни целый комплекс проблем.

На первом месте у пациентов с ковидным «хвостом» — дыхательная система, ведь легкие принимали на себя основной удар коронавируса. К частым последствиям ковидных пневмоний относятся фиброзы легких. При этой патологии здоровая легочная ткань постепенно заменяется фиброзной или рубцовой, из-за чего страдает дыхательная функция, — пояснил он.

Лопатин добавил, что актуальными после перенесенного коронавируса остаются проблемы с нервной системой. Даже спустя долгое время пациенты жалуются на забывчивость, проблемы с памятью, нарушения сна и снижение концентрации. Кроме того, многие страдают от астенического синдрома, хронической усталости и депрессивного состояния.

Вместе с этим постковидный синдром могут сопровождать проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже печенью. В частности, это аутоиммунный гепатит, а также нарушения в работе кишечника: диарея, запор, диспепсия, болевой синдром.

Ранее врач, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян предупредила, что COVID-19, как и многие другие вирусы, может спровоцировать развитие деменции. Специалист подчеркнула, что снижение памяти, ухудшение внимания и «туман в голове» являются стандартными признаками перенесенной коронавирусной инфекции.