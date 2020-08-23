Названы опасные для здоровья «полезные» продукты

https://static.news.ru/photo/68ef51c0-e550-11ea-9531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева назвала «полезные» продукты, которые могут нанести организму вред.

По словам эксперта, протеиновые батончики воспринимаются многими как лекарство, однако в их составе присутствуют ультраобработанные злаковые хлопья, много сахара и его заменителей. На этикетках при этом упоминаются сушёные ягоды или орехи.

После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему. Человек, съевший батончик, быстро получает энергию, но также быстро и теряет её, — сказала Медведева.

Также сторонникам «здорового питания» не стоит увлекаться спортивными напитками, так как в них много фруктозы и глюкозы.

Кроме того, в йогуртах практически не содержится фруктов, но присутствуют сладки добавки, наполнители и пюре из переработанного продукта.

А любители красного мяса должны помнить о том, что оно внесено Международным агентством по изучения рака в список канцерогенов.

Обыкновенное мясо, которое мы покупаем и жарим или запекаем на огне, с точки зрения канцерогенности, вредно почти так же, — подчеркнула диетолог.

Ранее диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак — это самый важный приём пищи в течение дня. Считать, что утренние углеводы дают энергию и не приводят к набору веса, ошибочно, писал NEWS.ru.