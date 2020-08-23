Названы опасные для здоровья «полезные» продукты

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева назвала «полезные» продукты, которые могут нанести организму вред.
По словам эксперта, протеиновые батончики воспринимаются многими как лекарство, однако в их составе присутствуют ультраобработанные злаковые хлопья, много сахара и его заменителей. На этикетках при этом упоминаются сушёные ягоды или орехи.
После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему. Человек, съевший батончик, быстро получает энергию, но также быстро и теряет её, — сказала Медведева.
Также сторонникам «здорового питания» не стоит увлекаться спортивными напитками, так как в них много фруктозы и глюкозы.
Кроме того, в йогуртах практически не содержится фруктов, но присутствуют сладки добавки, наполнители и пюре из переработанного продукта.
А любители красного мяса должны помнить о том, что оно внесено Международным агентством по изучения рака в список канцерогенов.
Обыкновенное мясо, которое мы покупаем и жарим или запекаем на огне, с точки зрения канцерогенности, вредно почти так же, — подчеркнула диетолог.
Ранее диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак — это самый важный приём пищи в течение дня. Считать, что утренние углеводы дают энергию и не приводят к набору веса, ошибочно, писал NEWS.ru.
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